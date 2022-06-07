news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
7 июня 2022  17:45

Татарстанцам в прямом эфире расскажут, куда сходить летом

news_top_970_100

Очередной прямой эфир пройдет завтра, 8 июня, в аккаунте «Объясняем. Республика Татарстан» в социальной сети «ВКонтакте». Тема эфира, который начнется в 10 часов утра, сформулирована следующим образом: «Культурный Татарстан: куда сходить летом».

Спикером выступит заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова. Она подробно расскажет о летних культурных мероприятиях и поделится советами.

Зрители смогут задавать вопросы по теме эфира в комментариях под трансляцией.

#прямой эфир
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100