Татарстанцам в прямом эфире расскажут, куда сходить летом

Очередной прямой эфир пройдет завтра, 8 июня, в аккаунте «Объясняем. Республика Татарстан» в социальной сети «ВКонтакте». Тема эфира, который начнется в 10 часов утра, сформулирована следующим образом: «Культурный Татарстан: куда сходить летом».

Спикером выступит заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова. Она подробно расскажет о летних культурных мероприятиях и поделится советами.

Зрители смогут задавать вопросы по теме эфира в комментариях под трансляцией.