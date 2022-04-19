Татарстанцам в прямом эфире расскажут, как защититься от мошенников

Очередной прямой эфир пройдет завтра, 20 апреля, в аккаунте «Объясняем.Республика Татарстан» в социальной сети «ВКонтакте». Тема эфира — «Защита от мошенников: как уберечь себя и близких». Его начало запланировано на 10.00.

Экспертами выступят начальник отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по РТ Ленар Гараев и представитель банковской сферы Дмитрий Чернов. Они расскажут, какие схемы обмана мошенники применяют сегодня и как их распознать.

Зрители эфира могут оставить свои вопросы в комментариях под трансляцией в аккаунте https://vk.com/obyasnyaemrt.

Как ранее сообщал «Татар-информ», серия прямых эфиров информационного проекта Правительства России «Объясняем.рф» стартовала в конце марта. Каждую неделю в эфире поднимаются темы, которые больше всего сегодня волнуют жителей страны и республики.