Татарстанцам в прямом эфире расскажут, как подготовиться к осени

Прямой эфир на тему сезонной прививочной кампании «Вакцинация: готовимся к осени» пройдет завтра, 11 августа, в социальной сети. Спикером выступит замминистра здравоохранения Татарстана — начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Эксперт расскажет жителям республики, как подготовиться к осени и защитить себя от сезонных недугов.

Прямой эфир начнется в 14.00 на странице ЦУР Татарстана в социальной сети «Вконтакте». Слушатели смогут задать спикеру вопросы в комментариях под трансляцией в аккаунте.