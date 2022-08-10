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Ру Тат
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Здоровье
10 августа 2022  10:25

Татарстанцам в прямом эфире расскажут, как подготовиться к осени

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Прямой эфир на тему сезонной прививочной кампании «Вакцинация: готовимся к осени» пройдет завтра, 11 августа, в социальной сети. Спикером выступит замминистра здравоохранения Татарстана — начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Эксперт расскажет жителям республики, как подготовиться к осени и защитить себя от сезонных недугов.

Прямой эфир начнется в 14.00 на странице ЦУР Татарстана в социальной сети «Вконтакте». Слушатели смогут задать спикеру вопросы в комментариях под трансляцией в аккаунте.

#вакцинация #прямой эфир
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