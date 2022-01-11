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Здоровье
11 января 2022  13:45

Татарстанцам в прямом эфире расскажут, как коронавирус влияет на мозг

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Завтра, 12 января, состоится прямой эфир на тему «Нейроковид: как вирус влияет на мозг?». Специалисты расскажут жителям Татарстана, как минимизировать нарушения со стороны нервной системы после Covid-19. 

Заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики КГМУ, профессор, заслуженный врач РТ Эдуард Якупов расскажет, как справиться с головной болью и когнитивными нарушениями, а также повысить качество жизни после перенесенного коронавируса.

В качестве модератора беседы выступит вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Начало прямого эфира запланировано на 11.00. Его можно будет посмотреть в аккаунтах Оперативного штаба РТ и Министерства здравоохранения РТ.

#коронавирус #прямой эфир
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