Татарстанцам в прямом эфире расскажут, как коронавирус влияет на мозг

Завтра, 12 января, состоится прямой эфир на тему «Нейроковид: как вирус влияет на мозг?». Специалисты расскажут жителям Татарстана, как минимизировать нарушения со стороны нервной системы после Covid-19.

Заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики КГМУ, профессор, заслуженный врач РТ Эдуард Якупов расскажет, как справиться с головной болью и когнитивными нарушениями, а также повысить качество жизни после перенесенного коронавируса.

В качестве модератора беседы выступит вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Начало прямого эфира запланировано на 11.00. Его можно будет посмотреть в аккаунтах Оперативного штаба РТ и Министерства здравоохранения РТ.