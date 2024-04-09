Татарстанцам в прямом эфире рассказали о жилищных программах для молодых людей

Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков в прямом эфире рассказал о действующих в республике четырех программах государственной поддержки, которые направлены на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов.

«По федеральной программе „Молодая семья“ молодые люди могут получить субсидию в 30–35% от нормативной стоимости жилья, которую семья хочет приобрести. Супругам должно исполниться до 35 лет до постановки на учет. Сумма выдается безвозмездно и безвозвратно», — рассказал он.

Вторая республиканская программа реализуется ведомством совместно с Госжилфондом РТ. Для участия в ней не имеет значения, работают ли молодые люди в бюджетной сфере. Важно, чтобы они были моложе 35 лет и могли подтвердить нуждаемость в улучшении жилищных условий и платежеспособность.

Третья программа также пользуются большим спросом и реализуется в рамках закона Татарстана об улучшении жилищных условий молодым семьям. «Молодые семья имеют возможность получить рассрочку до 60% от стоимости жилья. [Помощь] возвратная в течение 15 лет, но беспроцентная. Примечательно то, что здесь нет процентной ставки, фактически это субсидия в рассрочку», — добавил Садыков.

Четвертый механизм — это программа Минмолодежи РТ «Молодежный жилищный конкурс», которая проводится вместе с «Лигой студентов Татарстана». По ней распределяют 49 квартир по программе социальной ипотеки.

«Это конкурс среди активистов молодежных общественных движений, призеров конкурсов, форумов, конференций и работников учреждений молодежной политики. Необязательно быть замужем или женатым. У свободных молодых людей есть возможность встать на учет», — добавил он.

Стартовала заявочная компания на получения государственной выплаты молодым семьям в 2025 году по программе «Молодая семья» — субсидии «Обеспечение жильем молодых семей».

«Важно: для получения субсидии в 2025 году в марте-апреле этого года молодым людям необходимо обратиться в исполнительный комитет по месту регистрации. 1 июня — крайний срок постановки на учет в перечень семей, которые могут претендовать на получения государственной субсидии на 2025 год. Призываю всех молодых людей собрать, оформить документы и встать на учет», — продолжил Садыков.

Можно узнать всю необходимую информацию на сайте Министерства по делам молодежи Татарстана. В специальном разделе «Жилье молодым РТ» даны ответы на все возможные вопросы, касающиеся всех четырех жилищных программ.

Отдельно о государственной поддержке в улучшении жилищных условий семей, проживающих и занятых на сельских территориях, в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» рассказал представитель Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ Айрат Хусаинов.



«Одним из приоритетов нашей работы является повышение качества жизни граждан, в том числе живущих на селе. Средства выделяются работникам агропромышленного комплекса, социальной сферы на строительство или приобретения жилья. Основными требованиями к участнику является признание нуждающимся в жилищных условиях, осуществление деятельности по трудовому договору и подтверждение проживания на сельской территории», — пояснил заместитель начальника отдела инвестиционной политики и целевых программ.

Программа «Земский доктор» позволяет предоставлять единовременные компенсационные выплаты молодым медицинским специалистам, переехавшим на работу в населенные пункты, где проживают до 50 тыс. человек. Речь идет о врачах, фельдшерах, акушерках, медсестрах.

«Основные цели программы повышение престижности труда, привлечение специалистов на село и улучшение жилищных условий. Размер единовременной компенсационной выплаты для врачей составляет от 1 млн до 1,5 млн рублей, фельдшера — от 500 тыс. до 750 тыс. рублей. Участник программы сам решает, на что потратит выплату: на строительство дома, покупку квартиры или оплату ипотеки», — уточнила начальник отдела медицинского образования и аттестации Управления контроля стандартов и качества медицинской деятельности Министерства здравоохранения РТ Рузиля Мухаметзянова.