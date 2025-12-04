Татарстанцам в будущем году разрешат выбирать назначение участков без согласований

С 1 марта будущего, 2026 года в России существенно упростится порядок использования земельных участков для граждан и организаций. Вступят в силу значительные изменения в Земельный кодекс РФ, установленные Федеральным законом №295-ФЗ, сообщает пресс-служба Минземимущества РТ.

Ключевое изменение коснется процедуры выбора основного вида разрешенного использования (ВРИ) земельных участков. Теперь правообладатели смогут самостоятельно выбирать ВРИ из федерального классификатора, учитывая категорию земель, зонирование территории и цели использования.

Первый заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Артур Галиев обратил внимание на важность нововведений. «Внесенные изменения в Земельный кодекс позволят гражданам и бизнесу оперативно и самостоятельно определять назначение своих земельных участков, что повысит прозрачность и упростит взаимодействие с государственными органами», – подчеркнул он.

При этом, согласно новым правилам, на одном земельном участке можно будет совмещать несколько основных и вспомогательных видов использования. Это значительно расширяет возможности для собственников. Сведения о выбранном ВРИ будут вноситься в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Важным аспектом изменений является переход к уведомительному характеру процедуры в большинстве случаев. В результате собственникам не придется проходить сложные согласования для установления ВРИ.

Новеллой также уточнены правила образования новых земельных участков и их учета в ЕГРН. Это сделает систему земельных отношений более прозрачной и эффективной, добавили в профильном министерстве.