Татарстанцам стала доступна новая линейка экосистемных тарифов МТС

МТС, цифровая экосистема, объявляет о запуске новой линейки тарифных планов. Каждый клиент в зависимости от региона проживания сможет выбрать оптимальный по наполнению из трёх уже предсобранных тарифов или создать собственную комбинацию услуг связи и цифровых сервисов экосистемы. В каждый тариф уже включена экосистемная подписка МТС Premium.

Новые тарифы МТС Проще, МТС Больше, МТС Супер, МТС Как хочешь объединены в простую и понятную линейку с точки зрения наполнения и названий. Кроме минут, SMS и мобильного интернета во все тарифы включены безлимитные мессенджеры WhatsApp, Telegram, Viber, а также подписка МТС Premium, в которую входят умная защита от спам-звонков, дополнительные 50 ГБ к тарифу ежемесячно, онлайн-кинотеатр, книжный и музыкальный сервисы и партнёрские предложения. Для новых пользователей подписки дополнительно будет доступен бесплатный промопериод на два месяца, а также возможность подключить МТС Premium за 199 рублей вместо 249 рублей после его окончания.

«При создании тарифных предложений мы объединили многолетнюю экспертизу лидера в телекоме и передовые технологии и продукты экосистемы, что позволило предоставить абонентам возможность пользоваться нашими услугами связи и цифровыми сервисами на выгодных условиях. Новые тарифы МТС – это те самые возможности, которые может дать «экосистемный телеком»: отличная связь, безлимитное общение в комплекте с развлекательными сервисами, без которых уже сложно представить современную жизнь», — отметила первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова.

Стартовый тариф со связью и интернетом МТС Проще подойдет тем, кто экономно пользуется преимущественно традиционными телеком-услугами. Оптимальный тариф с настройкой количества минут и SMS МТС Больше разработан для тех, чьи потребности в связи уже значительно выше. Тариф МТС Супер сформирован по принципу «все включено». Пользователи могут не ограничивать себя в интернете и звонках. Клиенты, которые подключат тариф-конструктор МТС Как хочешь, смогут настроить под себя нужное им количество минут, интернета и цифровых сервисов.

Подробная информация о новых тарифах на сайте МТС. Реклама. ПАО «МТС»