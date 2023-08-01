Татарстанцам стал доступен сервис «Земля для туризма»

Жителям республики стал доступен сервис «Земля для туризма». Этот проект Росреестра нацелен на вовлечение в оборот земли для развития сферы туризма. Благодаря ему татарстанцы могут получить информацию о земельных участках и территориях, где могут быть размещены объекты туристического сегмента.

Для поиска нужно зайти на сайт Публичной кадастровой карты Росреестра, затем выбрать в меню «Земля для туризма» и ввести в поисковую строку следующую комбинацию знаков: 16:*, где 16 – код региона, далее начать поиск. Система отобразит имеющиеся в регионе свободные земельные участки, а также общедоступные сведения о них, к примеру, площадь, адрес объекта, категорию земель.

Директор филиала ППК «Роскадастр» по РТ Артем Костин отметил, что с помощью этого сервиса жители нашей республики могут получить также информацию о земельных участках, расположенных в 37 пилотных регионах, таких как Республика Алтай, Дагестан, Карелия, Башкорстостан, Калужская, Тульская, Сахалинская области, а также Камчатский и Краснодарский края.

Напомним, что Татарстан вошел в число субъектов Российской Федерации, задействованных в проекте «Земля для туризма». В конце июня этого года был создан региональный оперативный штаб с участием представителей профессиональных участников туристского рынка Татарстана.

Руководитель Управления Росреестра по РТ Азат Зяббаров отметил, что на сегодняшний день на публичной кадастровой карте Росреестра, в сервисе «Земля для туризма» размещены объекты туристского интереса. Это парк экстремальных и зимних видов спорта Мамадышского района и туристcкий интерактивный парк «Лес чудес в «Резиденции Кыш бабая и Кар Кызы», расположенный в Арском районе. Также обозначены два близлежащих к этим объектам земельных участка площадью 23,2 га, на которых можно создать новые объекты туристической инфраструктуры.