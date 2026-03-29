Татарстанцам разъяснили правила безопасного чихания

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Татарстану разъяснили, как правильно и безопасно чихать. Они напомнили, что чихание зачастую является естественной защитной реакцией организма, вызванной аллергией, вирусами, пылью или даже ярким светом, и помогает очистить дыхательные пути.

В период распространения гриппа, ОРВИ и COVID-19 особенно важно соблюдать правила, чтобы не подвергать риску окружающих. Медики подчеркнули, что при чихании следует прикрывать рот и нос одноразовой салфеткой, которую необходимо сразу выбросить, а руки – немедленно вымыть. В случае отсутствия салфетки рекомендуется чихать в сгиб локтя, избегая направления потока воздуха на других людей, желательно отвернуться или отойти на безопасное расстояние. Не рекомендуется чихать в ладонь, так как это может привести к распространению инфекций. После этого следует тщательно вымыть руки или обработать их антисептиком.

Специалисты также предупредили, что удерживать чихание опасно для здоровья, поскольку существует риск повреждения барабанных перепонок, сосудов в глазах или даже разрыва аневризмы мозга.