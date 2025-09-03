news_header_top
Общество 3 сентября 2025 17:57

Татарстанцам разъяснили порядок выплат супружеским парам после 50 лет брака

Супружеским парам, которые прожили в браке 50 лет и более, оказывают финансовую помощь в Казани. В частности, за 50 лет брака выплачивают 6 тысяч рублей, 60 лет – 10 тысяч рублей, 70 лет – 25 тысяч рублей. Такая мера поддержки действует с 2023 года. Для получения выплаты оба супруга должны быть гражданами России, проживать в Казани, а брак должен быть зарегистрирован в столице Татарстана.

Ранее председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов сообщил, что выплаты получают семейные пары из Татарстана.

Как уточнили в мэрии Казани, такая мера поддержки предусмотрена именно в столице Татарстана.

В пресс-службе Минтруда РТ отметили, что на республиканском уровне таких выплат нет.

