Татарстанцам разъяснили, как выплачивают зарплаты в остановивших работу компаниях

В кризисные времена растет число компаний, которые оптимизируют свои затраты и сокращают расходы на персонал. Какие выплаты и гарантии предусмотрены для уволенных и сокращенных работников из Татарстана, разъяснила пресс-служба SuperJob.

«При сокращении численности или штата работников работодатель должен уведомить о предстоящем сокращении не менее чем за два месяца до увольнения, – отметили в пресс-службе сервиса. – До увольнения работодатель обязан предложить работнику вакансии, которые работник может занимать с учетом своего состояния здоровья и квалификации».

Согласно законодательству, нельзя сократить беременных женщин и женщин, воспитывающих детей до трех лет, одиноких матерей, воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет или ребенка в возрасте до 14 лет и пр.

При увольнении по сокращению в последний день работы работодатель должен выплатить зарплату за фактически отработанное время, сюда входит и выплата премий, компенсация за дни неиспользованного отпуска и выходное пособие в размере одного среднего месячного заработка.

При ликвидации организации с работниками будут расторгнуты трудовые договоры, однако гарантии и выплаты будут аналогичными. Если работника нельзя будет обеспечить работой, то работодатель может ввести простой. Оплата времени простоя будет зависеть от причины его возникновения. Простой оформляется приказом, который доводится до сведения работников.

Еще одним вариантом решения вопроса для работодателя является введение в организации неполного рабочего времени. По закону, неполное рабочее время оплачивается пропорционально отработанному времени. Иными словами, работник работает меньше, но и заработную плату получает тоже меньше. Неполное рабочее время может вводиться исключительно по соглашению сторон. То есть работник должен дать согласие на работу на условиях неполного рабочего времени.