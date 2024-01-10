Татарстанцам расскажут про информационные технологии на родительском онлайн-собрании

Жители Татарстана смогут задать экспертам интересующие их вопросы по информационным технологиям на республиканском родительском онлайн-собрании 11 января. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Республиканское родительское собрание на тему „Выбираем будущее в информационных технологиях” состоится в онлайн-режиме под председательством министра образования и науки Татарстана Ильсура Хадиуллина», — говорится в сообщении.

В работе собрания также примут участие представители Минцифры РТ, Управления Роспотребнадзора по РТ и Управления государственной инспекции по безопасности дорожного движения МВД по РТ.

Трансляция начнется в 17.00 и будет доступна на информационно-коммуникационной платформе «Сферум».