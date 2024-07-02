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Татарстанцам расскажут об ответственности за нарушение пожарной безопасности
Сотрудники ГУ МЧС России по РТ ответят на вопросы жителей об ответственности за нарушение пожарной безопасности.
В приемной Президента России в Татарстане 3 июля 2024 года с 10:00 до 12:00 состоится мероприятие по вопросу «Ответственность за нарушение пожарной безопасности» в режиме телефонной связи с гражданами «Прямая линия».
На вопросы граждан ответят сотрудники ГУ МЧС России по Республике Татарстан.
Телефон прямой линии 8(843)221-80-35.
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