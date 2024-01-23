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Экономика 23 января 2024 20:42

Татарстанцам расскажут об основных изменениях при уплате налоговых платежей в 2024 году

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Жители Татарстана могут присоединиться к вебинару, на котором расскажут об основных изменениях при уплате налоговых платежей в 2024 году. Бесплатный вебинар состоится в четверг, 25 января. Его начало запланировано на 10 утра.

Спикером выступит начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по РТ Элина Лекомцева. Она расскажет, в каком порядке уплачиваются налоги в текущем году, при каких условиях обязанность по уплате налога считается исполненной, когда и в каком размере начисляются пени.

Присоединиться к вебинару можно по ссылке. Все присоединившиеся участники смогут задать спикеру интересующие вопросы.

#вебинар #налоговая служба
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