Татарстанцам расскажут об основных изменениях при уплате налоговых платежей в 2024 году

Жители Татарстана могут присоединиться к вебинару, на котором расскажут об основных изменениях при уплате налоговых платежей в 2024 году. Бесплатный вебинар состоится в четверг, 25 января. Его начало запланировано на 10 утра.

Спикером выступит начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по РТ Элина Лекомцева. Она расскажет, в каком порядке уплачиваются налоги в текущем году, при каких условиях обязанность по уплате налога считается исполненной, когда и в каком размере начисляются пени.

Присоединиться к вебинару можно по ссылке. Все присоединившиеся участники смогут задать спикеру интересующие вопросы.