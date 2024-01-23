Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстанцам расскажут об основных изменениях при уплате налоговых платежей в 2024 году
Жители Татарстана могут присоединиться к вебинару, на котором расскажут об основных изменениях при уплате налоговых платежей в 2024 году. Бесплатный вебинар состоится в четверг, 25 января. Его начало запланировано на 10 утра.
Спикером выступит начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по РТ Элина Лекомцева. Она расскажет, в каком порядке уплачиваются налоги в текущем году, при каких условиях обязанность по уплате налога считается исполненной, когда и в каком размере начисляются пени.
Присоединиться к вебинару можно по ссылке. Все присоединившиеся участники смогут задать спикеру интересующие вопросы.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»