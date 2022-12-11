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Общество
11 декабря 2022  16:30

Татарстанцам расскажут об оформлении прав на жилье, купленное на маткапитал

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Татарстанцы смогут проконсультироваться по поводу вопросов оформления прав на жилые помещения, приобретенные с использованием материнского капитала. Прямая линия пройдет в режиме телефонной связи в приемной Президента России в РТ в понедельник, 12 декабря.

На вопросы граждан будет отвечать представитель Росреестра РТ — начальник Зареченского отдела управления Марина Фаттахова. Татарстанцы смогут позвонить с 10 утра до 12 часов по телефону 8 843 221-80-35.

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