Татарстанцам расскажут о жилищных программах для молодых семей

В Татарстане 30 ноября 2021 года в 17:30 пройдет прямой эфир, посвященный федеральным и республиканским жилищным программам, сообщили в пресс-службе Министерства по делам молодежи РТ.

Слушателям расскажут об условиях республиканской молодежной жилищной программы «Молодая семья» (7% годовых, первоначальный взнос в 10% от стоимости жилья) от Государственного жилищного фонда РТ.

Кроме того, обсуждение коснется федеральных жилищных проектов «ДОМ.РФ», среди них будут освещены программы «Льготная ипотека» (до 7% на новостройки), «Семейная ипотека» (до 6% на покупку и рефинансирование) и «Сельская ипотека» (по ставке до 3%).

В мероприятии планируется участие министра по делам молодежи Татарстана Тимура Сулейманова. Зрители смогут задать свои вопросы, связанные с мерами поддержки молодежи в сфере улучшении жилищных условий.