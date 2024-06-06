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Татарстанцам расскажут о возможностях поступления в вузы и ссузы детям с ОВЗ
Завтра, 7 июня, В Общественной палате Татарстана пройдет горячая линия по вопросам поступления в профессиональные образовательные учреждения и вузы молодых людей с инвалидностью, в том числе выпустившихся из коррекционных образовательных учреждений республики.
Жители республики смогут узнать о региональных и федеральных государственных программах поддержки для лиц с ОВЗ при поступлении в средние и высшие учебные заведения, а также возможности дальнейшего трудоустройства.
Также можно будет получить информацию о том, в какие учебные заведения могут поступить выпускники коррекционных образовательных учреждений и молодые люди с инвалидностью, какие в них созданы условия и какие профессии можно выбрать.
Обращения граждан принимаются по телефону 8(800)350-44-72 с 10:00 до 12:00 и через интернет-приемную Общественной палаты РТ.
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