Татарстанцам расскажут о требованиях к качеству и безопасности мясной и рыбной продукции

В Татарстане запустили горячую линию по качеству и безопасности мясной и рыбной продукции и срокам годности, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по РТ.

Эксперты расскажут жителям республики о правильном выборе мясной и рыбной продукции и принципах рационального питания, помогут составить претензию на некачественный товар.

Все вопросы желающие могут задать по номерам: +7(843)273-34-85; +7(843)273-15-74. Телефонный сервис будет работать ежедневно – до 24 сентября 2021 года, с 10:00 до 16:00.