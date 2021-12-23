Татарстанцам расскажут о том, как избежать травм в новогодние праздники

24 декабря жители Татарстана смогут узнать о том, как избежать травм в новогодние праздники, а также оказать первую помощь пострадавшим. Прямой эфир «Безопасный зимний отдых: советы травматолога» состоится в аккаунте оперштаба РТ по противодействию распространению Covid-19.

Зрителей будет консультировать заведующий травматологическим отделением ДРКБ, врач-травматолог-ортопед Руслан Хасанов. Онлайн-мероприятие стартует в 12.00.

Присоединиться к трансляции можно в Instagram оперштаба РТ либо Минздрава республики.