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Здоровье
23 декабря 2021  17:02

Татарстанцам расскажут о том, как избежать травм в новогодние праздники

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24 декабря жители Татарстана смогут узнать о том, как избежать травм в новогодние праздники, а также оказать первую помощь пострадавшим. Прямой эфир «Безопасный зимний отдых: советы травматолога» состоится в аккаунте оперштаба РТ по противодействию распространению Covid-19.

Зрителей будет консультировать заведующий травматологическим отделением ДРКБ, врач-травматолог-ортопед Руслан Хасанов. Онлайн-мероприятие стартует в 12.00.

Присоединиться к трансляции можно в Instagram оперштаба РТ либо Минздрава республики.

#травматизм #новогодние праздники #первая помощь #прямой эфир
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