Татарстанцам расскажут о тарифах ЖКХ, вывозе ТБО и обслуживании газового оборудования

Сегодня татарстанские эксперты расскажут в прямом эфире о тарифах на ЖКХ, оплате за вывоз мусора и ответят на другие вопросы зрителей. Мероприятие состоится на площадке Региональной общественной приемной Д. А. Медведева в Казани.

Так, в 12.00 участником трансляции станет руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ, региональный координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Дмитрий Романов. Он объяснит зрителям, как ремонт коммунальных сетей может повлиять на уровень тарифов ЖКХ, о газовом оборудовании и его обслуживании, об обращении с ТБО и платежах за вывоз мусора.

Еще одно онлайн-мероприятие в 14.00 проведут сенатор РФ Ленар Сафин, представители Минстроя, и Госжилинспекции.

В 10.00 на вопросы жителей РТ ответит сенатор РФ Геннадий Емельянов. Также в 10 утра онлайн-встречу проведет депутат Госсовета Алексей Созинов, в 15.00 — Александр Тыгин.

Все приемы и консультации будут проходить в Instagram opriemnaya116.