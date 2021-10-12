Татарстанцам расскажут о способах борьбы с тревогой во время пандемии

Завтра, 13 октября, жителям Татарстана на страницах Оперативного штаба РТ по борьбе с коронавирусом и Министерства здравоохранения РТ в социальной сети Instagram расскажут о способах борьбы с тревогой во время пандемии Covid-19.

Будут, в частности, затронуты такие вопросы, как минимизировать стресс на работе, помочь ребенку справиться со страхом заболеть коронавирусом и понизить общий уровень тревожности.

Проведет эфир врач-психиатр, психотерапевт, заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением Республиканской клинической психиатрической больницы имени В. М. Бехтерева Ольга Башмакова.

Эфир «Психическое здоровье: как справиться со стрессом и тревожностью?» начнется в 11 часов утра. В роли модератора беседы выступит вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Трансляция будет организована по ссылкам: https://instagram.com/stopcovid19.tatarstan и https://instagram.com/minzdravrt.