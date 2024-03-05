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Татарстанцам расскажут о развитии комфортной городской среды в республике
Сегодня директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина расскажет о развитии комфортной среды в населеннных пунктах республики. Прямой эфир состоится в официальных соцсетях РТ и начнется в 14.00.
Специалист объяснит, какие пункты программы уже реализованы, а какие только предстоит выполнить в 2024 году, как на развитие общественных пространств повлияла реализация национальных проектов.
Пользователи смогут задать вопросы спикеру в комментариях под трансляцией во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и на YouTube.
Национальные проекты реализуются в стране по указу Президента Владимира Путина.
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