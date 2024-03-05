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Общество 5 марта 2024 08:15

Татарстанцам расскажут о развитии комфортной городской среды в республике

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Сегодня директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина расскажет о развитии комфортной среды в населеннных пунктах республики. Прямой эфир состоится в официальных соцсетях РТ и начнется в 14.00.

Специалист объяснит, какие пункты программы уже реализованы, а какие только предстоит выполнить в 2024 году, как на развитие общественных пространств повлияла реализация национальных проектов.

Пользователи смогут задать вопросы спикеру в комментариях под трансляцией во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и на YouTube.

Национальные проекты реализуются в стране по указу Президента Владимира Путина.

#общественные пространства #комфортная городская среда #нацпроекты #национальные проекты
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