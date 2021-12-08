Татарстанцам расскажут о прохождении диспансеризации после Covid-19

Завтра, 9 декабря, жители Татарстана смогут узнать о прохождении диспансеризации после перенесенного коронавируса Covid-19. Прямой эфир организует Оперативный штаб РТ по противодействию распространению инфекции.

О порядке прохождения углубленной диспансеризации после коронавируса расскажет главный врач городской поликлиники №7 Казани Ольга Багданова.

Онлайн-трансляция начнется в 11 часов. В качестве модератора выступит заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Эфир будет идти на страницах Оперативного штаба РТ по противодействию распространению COVID-19 и Министерства здравоохранения РТ в соцсети Instagram: https://instagram.com/stopcovid19.tatarstan и https://instagram.com/minzdravrt.