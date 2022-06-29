Татарстанцам расскажут о программе газификации регионов

1 июля в Общественной палате РТ проведут горячую линию по реализации «Программы развития газоснабжения и газификации регионов на 2021–2025 годы». На вопросы татарстанцев ответят специалисты Министерства промышленности и торговли РТ, Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, а также ООО «Газпром трансгаз Казань».

Звонки принимаются с 10.00 до 12.00 по телефону +7(800)350-44-72. Также до 10.00 1 июля свои обращения можно направить через Интернет-приемную Общественной палаты РТ по ссылке.

Первая горячая линия по этой теме прошла 27 мая, в ходе нее татарстанцам разъяснили вопросы по газификации в садовых и дачных товариществах, принимали обращения от жителей по включению тех или иных территорий в программу газификации и ответили на обращения от многодетных семей и инвалидов по условиям предоставления льгот.

Так как тема вызвала интерес у жителей республики, уже согласована дата следующей горячей линии — она состоится 5 августа.

В апреле Президент России Владимир Путин поручил расширить программу газификаци и изменить подходы к ее реализации, чтобы распространить ее на максимальное количество субъектов РФ, населенных пунктов и домовладений. В Татарстане в этом году бесплатно газифицируют свыше 8,5 тыс. домовладений.