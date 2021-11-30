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Здоровье
30 ноября 2021  18:44

Татарстанцам расскажут о повторной вакцинации от Covid и порядке выдачи QR-кода

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1 декабря жители Татарстана смогут узнать о порядке выдачи республиканского QR-кода, а также сроках действия сертификатов с госуслуг. На вопросы зрителей прямого эфира ответит замглавы Минздрава РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Также во время трансляции эксперт расскажет о повторной вакцинации от коронавирусной инфекции.

Прямой эфир начнется в 11.00 в аккаунтах оперштаба РТ по противодействию распространению Covid-19, а также Минздрава РТ в Instagram.

Модератором трансляции станет вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

#ревакцинация #прямой эфир #коронавирус
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