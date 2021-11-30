Татарстанцам расскажут о повторной вакцинации от Covid и порядке выдачи QR-кода
1 декабря жители Татарстана смогут узнать о порядке выдачи республиканского QR-кода, а также сроках действия сертификатов с госуслуг. На вопросы зрителей прямого эфира ответит замглавы Минздрава РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.
Также во время трансляции эксперт расскажет о повторной вакцинации от коронавирусной инфекции.
Прямой эфир начнется в 11.00 в аккаунтах оперштаба РТ по противодействию распространению Covid-19, а также Минздрава РТ в Instagram.
Модератором трансляции станет вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.