Татарстанцам расскажут о повторной вакцинации от Covid и порядке выдачи QR-кода

1 декабря жители Татарстана смогут узнать о порядке выдачи республиканского QR-кода, а также сроках действия сертификатов с госуслуг. На вопросы зрителей прямого эфира ответит замглавы Минздрава РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Также во время трансляции эксперт расскажет о повторной вакцинации от коронавирусной инфекции.

Прямой эфир начнется в 11.00 в аккаунтах оперштаба РТ по противодействию распространению Covid-19, а также Минздрава РТ в Instagram.

Модератором трансляции станет вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.