Татарстанцам расскажут о планах по реализации программы «Наш двор»

Завтра, 14 апреля, в прямом эфире программы #ТатарстанОнлайн выступит координатор программы «Наш двор» — заместитель директора Фонда «Институт развития городов Татарстана» Венера Камалова. Она расскажет о планах программы и внесенных в нее новшествах, а также ответит на вопросы жителей республики.

Речь пойдет в том числе и о том, сколько дворов благоустроят в 2022 году по программе «Наш двор» и какие работы запланированы. Программа начнется в 14 часов, она будет транслироваться в официальных сообществах Республики Татарстан в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на видеохостинге YouTube.

Любой пользователь соцсетей сможет задать вопрос спикеру. На некоторые вопросы Венера Камалова ответит сразу же, на остальные юзеры получат ответ по завершении программы.

Весенний цикл передач #ТатарстанОнлайн сопровождается хештегами #МыВместе и #Прорвемся, которые призваны демонстрировать единение жителей Татарстана и всей России в условиях санкций, отмечают организаторы.

Программа #ТатарстанОнлайн выходит в официальных сообществах Республики Татарстан в социальных сетях начиная с апреля 2020 года. Среди гостей студии были руководители министерств и ведомств республики, депутаты Госсовета РТ и Госдумы РФ, а также Президент РТ Рустам Минниханов.