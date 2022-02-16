Татарстанцам расскажут о нововведениях в выдаче сертификата с QR-кодом

Завтра, 17 февраля, в прямом эфире жители Татарстана смогут узнать о нововведениях в выдаче ковидных сертификатов.

Обо всех существующих правилах посетителям канала расскажет главный внештатный эпидемиолог и специалист по вакцинопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов. Модератором беседы выступит вице-премьер Правительства РТ Лейла Фазлеева.

Начало онлайн-трансляции эфира «Все о выдаче сертификата с QR-кодом» запланировано на 12.00.

Его можно посмотреть в аккаунтах Оперативного штаба РТ по противодействию распространению Covid-19 и Минздрава РТ.