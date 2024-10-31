Татарстанцам расскажут о кадастровой стоимости объектов и как ее оспорить

Татарстанцев пригласили принять участие в прямой линии с участием сотрудников Управления Росреестра по РТ. Мероприятием пройдет 1 ноября в приемной Президента РФ в республике.

Эксперты объяснят жителям республики нюансы кадастровой стоимости объектов, а также расскажут, как оспорить ее в случае возникновения несоответствий.

Оставить обращение можно будет по номеру 221-80-35. Мероприятие будет проходить с 10.00 до 12.00.