news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстанцам расскажут о кадастровой стоимости объектов и как ее оспорить
Скопировать ссылку
Татарстанцев пригласили принять участие в прямой линии с участием сотрудников Управления Росреестра по РТ. Мероприятием пройдет 1 ноября в приемной Президента РФ в республике.
Эксперты объяснят жителям республики нюансы кадастровой стоимости объектов, а также расскажут, как оспорить ее в случае возникновения несоответствий.
Оставить обращение можно будет по номеру 221-80-35. Мероприятие будет проходить с 10.00 до 12.00.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
news_right_column_2_240_400