Татарстанцам расскажут, какие дороги будут строить и ремонтировать в 2024 году

Очередной прямой эфир «Татарстан Онлайн» состоится 11 апреля и будет посвящен теме дорожно-транспортного комплекса РТ. Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов расскажет о наиболее значимых для республики новых автотрассах и дорогах, о том, какие объекты будут строить и ремонтировать в РТ в 2024 году и что будет реализовано в республике благодаря национальным проектам.

Программа начнется в 14.00 в официальных сообществах Республики Татарстан в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и на платформе YouTube.

В ходе программы каждый пользователь соцсетей сможет задать интересующий его вопрос – на самые актуальные министр ответит в прямом эфире. На остальные пользователи получат ответы по завершении программы.

Трансляция будет доступна по ссылкам:

https://t.me/nashtatarstan_official/11050

https://ok.ru/nashtatarstan/topic/162092219020726

https://vk.com/wall-85877975_191119

Программа #ТатарстанОнлайн выходит в официальных сообществах Республики Татарстан с апреля 2020 года. В рамках этого проекта татарстанцы могут задать свои вопросы по актуальным темам гостям студии в режиме онлайн. Гостями студии были более 40 министров, руководителей различных ведомств Татарстана, а также депутатов Госсовета РТ и Госдумы РФ. В сентябре 2020 года в онлайн-эфире принял участие и ответил на вопросы пользователей соцсетей – жителей РТ – Раис Татарстана Рустам Минниханов.