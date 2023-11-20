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Татарстанцам расскажут, как защититься от мошенников при псевдорозыгрышах
Жители Татарстана могут присоединиться к вебинару, на котором специалисты расскажут, как защититься от мошенников при псевдорозыгрышах. Вебинар состоится в текущую пятницу, 24 ноября, начало запланировано на 11.00 по мск.
Спикерами вебинара «Фальшивые лотереи и розыгрыши: как распознать мошенничество и не стать жертвой» станут специалисты Департамента информационных технологий, представители ГУ МВД России по Москве, Роскачества и одного из распространителей всероссийских гослотерей. Они расскажут слушателям о том, как регулируется эта деятельность, а также о том, какие схемы используют мошенники.
Подключиться к вебинару можно по ссылке. Все слушатели также могут просмотреть вебинар онлайн, нажав кнопку «Посмотреть трансляцию в VK» на портале проекта, сообщает Минцифры РТ.
Вебинар пройдет рамках онлайн-проекта «Перезвони Сам». Он запущен в 2022 году при поддержке Правительства Москвы. Проект рассказывает о том, как противостоять телефонному или онлайн-мошенничеству. Обучение основам безопасного поведения в интернете и противодействия мошенничеству соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика РФ».
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