Татарстанцам расскажут, как вырастить из ребенка олимпийского чемпиона

30 июня в 10.00 для татарстанцев проведут прямой эфир на тему «Как вырастить чемпиона». Жители республики узнают, как попасть в училище олимпийского резерва и на какие виды спорта лучше делать ставку.

Экспертами выступят первый замминистра спорта РТ Халил Шайхутдинов и директор Казанского училища олимпийского резерва Рамиль Шакиров.

Прямой эфир пройдет на странице «Объясняем. Республика Татарстан» в социальной сети «ВКонтакте». Задать вопрос по теме эфира можно в комментариях под постом по ссылке.