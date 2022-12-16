Татарстанцам расскажут, как вести себя с вышедшими в город дикими животными

В понедельник, 19 декабря, татарстанцы смогут посмотреть прямой эфир с участием председателя госкомитета РТ по биологическим ресурсам Федора Баткова. Он расскажет жителям, как сохраняют и развивают заповедный фонд республики, почему дикие животные приходят в город и что делать при встрече с ними, а также о том, как развивают экотуризм в особо охраняемых природных территориях республики.

В прямом эфире для пользователей соцсетей в программе #ТатарстанОнлайн Батков также расскажет, как цифровизация помогает в развитии заповедных зон Татарстана. В ходе программы желающие смогут задать вопросы – на самые актуальные председатель госкомитета ответит в прямом эфире. А на остальные пользователи получат ответ по завершении программы.

Программа пройдет в официальных сообществах Республики Татарстан в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и на платформе YouTube, начало – в 11.00.