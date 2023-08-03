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Татарстанцам расскажут, как снять граждан с регистрационного учета по доверенности
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Жители Татарстана могут получить ответы на вопросы о регистрации и снятии с регистрационного учета граждан по доверенности. Тематическая прямая линия пройдет 4 августа в приемной Президента Российской Федерации в Республике Татарстан.
Прямая линия будет работать с 10.00 до 12.00. Телефон прямой линии +7(843)221-80-35.
На вопросы граждан ответят сотрудники МВД по РТ.
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