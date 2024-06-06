Татарстанцам рассказали про особенности детского отдыха в Крыму

В Крыму стартует детская летняя оздоровительная кампания. Об особенностях ее организации рассказали в Минспорте РТ.

Первая особенность: отдыхать дети, в том числе приехавшие из других городов, могут только в организациях детского отдыха, включенных в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления и действующих в Крыму. Сейчас в этом Реестре числится 52 лагеря. Их список можно найти на сайте Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.

Еще во время крымской летней кампании обеспечат «зеленые коридоры» для организованных групп детей на ЖД вокзале Симферополя. Помимо этого, детей сопроводят к месту отдыха и обратно. Чтобы сотрудники могли сопроводить, не менее чем за 10 дней до прибытия детей надо уведомить:

- Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю (crimea@82.rospotrebnadzor.ru)

- Минобрнауки Крыма (leto.mon@mail.ru)

- Крымское линейное управление МВД России (krumskoelypdn@mail.ru)

- Управление госинспекции безопасности дорожного движения МВД по Республике Крым (asloboddian@mvd.ru)

Приезжающие должны сообщить ведомствам о дате заезда, маршруте, виде транспорта, руководителе группы, количестве детей и названии организации, где будет группа.

Также каждый ребенок должен иметь справку о состоянии здоровья (форма №079/у) с указанием сведений об отсутствии контактов с инфекционными больными, об имеющихся у ребенка аллергических реакциях и заболеваниях и медицинских противопоказаниях для пребывания в организации отдыха детей.

«Медсправка выдается ребенку не ранее чем за 3 рабочих дня до его заезда в детский оздоровительный лагерь», – напомнили в министерстве.