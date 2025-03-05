Татарстанцам рассказали об уникальных часах из музея Госсовета РТ

В музее Госсовета РТ хранятся уникальные символичные часы, выпущенные на заводе «Восток» и ставшие неотъемлемой частью истории парламентаризма.

Как рассказали в пресс-службе Госсовета РТ, стрелки циферблата застыли на 10:00. Это традиционное время начала заседания парламента. С 1990-го по 2004 годы эти часы висели в большом зале парламента и стали свидетелями всех законодательных решений.

Также председатель республиканского парламента Фарид Мухаметшин открывал все заседания Госсовета РТ, глядя на эти часы.

Кроме настенных часов в музее парламента хранят пять наручных часов. Четыре из них – именные, на которых есть фото Мухаметшина, а также Государственного советника РТ и первого Президента республики Минтимера Шаймиева, бывшего сенатора РФ Василия Лихачева и экс-премьер министра РТ Мухаммата Сабирова.

Как рассказала заведующая информационно-методическим отделом Госсовета РТ Мария Краснова, это был лимитированный набор часов. Их Мухаметшину ранее подарил Шаймиев, а тот позже передал эту коллекцию в музей республиканского парламента.

Напомним, что в этом году Госсовету РТ исполнится 30 лет. Именно 30 марта 1995 года состоялось первое заседание Госсовета первого созыва, ставшего правопреемником Верховного Совета Татарской АССР.

Долгие годы в Государственном Совете работает музей парламентаризма, в экспозиции которого бережно хранятся более 2,5 тыс. экспонатов – свидетелей исторических событий и знаковых законодательных решений. В честь юбилея республиканский парламент запустил серию проектов, в которых рассказывается об истории одного экспоната.

фото: скриншот видео, опубликованного в телеграм-канале Госсовета РТ