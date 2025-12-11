news_header_top
Происшествия 11 декабря 2025 14:35

Татарстанцам рассказали об основных схемах обмана детей и подростков мошенниками

Фото: «Татар-информ»

Компьютерные игры, социальные сети и популярные мессенджеры стали основными ресурсами мошенников при обмане детей и подростков в 2025 году. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель директора по методической работе Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Росток» Инна Идрисова.

«В основном злоумышленники предлагают легкие способы заработка, инвестировать в выгодный проект. Также знакомятся с детьми, втираются в доверие, а затем просят деньги, например, на срочную операцию. Они [мошенники] также отправляют поддельные ссылки для покупки платных игр», – поделилась она.

