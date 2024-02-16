Татарстанцам рассказали о системе, через которую власти работают с обращениями граждан

В РТ активно используют федеральную систему «Инцидент Менеджмент», чтобы собирать и анализировать обращения граждан, которые оставляют в соцсетях. Данный инструмент помогает власти быстро отвечать на запросы россиян, изучать проблемные вопросы и эффективно общаться с населением. Об этом сообщила замруководителя обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы» в Татарстане Эмилия Хакимуллина.

Она подчеркнула, что в общей сложности мониторят около 10 тыс. площадок (официальные аккаунты, госпаблики, аккаунты исполкомов и ведомств). Потом все запросы и обращения граждан обрабатывают. В среднем люди получают ответ на запрос в течении 3,5 часов, отмечает Хакимуллина.

С помощью обратной связи через «Инцидент Менеджмент» власти могут и увидеть актуальные проблемы, и понять, что особенно волнует жителей разных районов, пишет «Татарстан-24».

«Обращения граждан – это хороший инструмент обратной связи, потому что мы видим, какие вопросы волнуют людей», - продолжает спикер.

Также программа дает возможность властям проанализировать конкретный участок: например, улицы с наибольшим количеством запросов.