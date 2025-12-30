Татарстанцам рассказали о режиме работы медучреждений в новогодние праздники

В новогодние праздники с 31 декабря по 11 января в Татарстане будет усилена работа скорой медицинской помощи, будут работать травмпункты и дежурные службы. Кроме того, будет организована специализированная медицинская помощь в стационарах круглосуточно все дни, в том числе и в плановом порядке.

Амбулаторно-поликлиническая служба будет работать в плановой и неотложной форме, в том числе при стоматологических заболеваниях, с усилением 3,6 и 9 января – врачи узкого профиля, рентгенологические кабинеты, лаборатории и другие диагностические кабинеты. Предусмотрено проведение вакцинации в рамках Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим показаниям.

Будут работать:

кабинеты пренатальной диагностики;

молочно-раздаточные пункты;

фильтры, которые обеспечивают раздельный прием пациентов с признаками ОРВИ;

Неотложная и экстренная медицинская помощь будет оказываться круглосуточно бригадами скорой медпомощи, в приемно-диагностических отделениях.

Для своевременного оказания медицинской помощи по экстренным и неотложным показаниям, а также в плановом порядке, в Татарстане сформирован необходимый запас лекарств, донорских компонентов крови и изделий медицинского назначения.

Подробнее о часах приема можно узнать в регистратуре, информационных стендах, в госпабликах, а также на информационных ресурсах медицинских организаций.