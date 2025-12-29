news_header_top
Общество 29 декабря 2025 09:31

Татарстанцам рассказали о режиме работы ГАИ в новогодние праздники

Фото: © «Татар-информ»

Госавтоинспекция Татарстана опубликовала график работы своих подразделений в период новогодних и выходных дней – с 31 декабря по 11 января.

В экзаменационных и регистрационных отделениях прием граждан будет вестись только 3, 9 и 10 января. В остальные дни приема не будет.

В рабочие дни ГАИ продолжит оказывать основные услуги, включая:
– проведение экзаменов и выдачу водительских удостоверений;
– регистрацию транспортных средств;
– выдачу свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов;
– оформление разрешений на внесение изменений в конструкцию автомобилей;
– выдачу свидетельств о соответствии конструкции транспортных средств требованиям безопасности.

Гражданам рекомендуют заранее планировать визит и пользоваться предварительной электронной записью через Госуслуги.

