Татарстанцам рассказали о правилах безопасности на катке

Жителям РТ, которые любят и хотят покататься на коньках, дали несколько рекомендаций относительно безопасности на катке.

Так, пишет портал «Объясняем.РФ», кататься на коньках лучше в теплой, но не тяжелой одежде. Идеально – в горнолыжном костюме, который и согреет, и не будет мешать при движении. Если у вас длинные волосы, то лучше собрать их в хвост, чтобы они не мешали при катании.

Кроме того, важно правильно зашнуровать коньки: не нужно сильно затягивать шнурки в области первых двух-трех отверстий, а вот в середине и в верхней части завяжите веревки как следует, чтобы нога плотно прилегала к ботинку.

Если вы встали на коньки в первый раз, то, выходя на лед, держитесь за бортик и соблюдайте направление движения (как правило, все едут против часовой стрелки).

При падении постарайтесь направить тело вперед: приземляйтесь на согнутые руки, чтобы не травмировать спину и голову.

И последнее: откажитесь от катания, если поверхность льда неровная. Так, вы защитите себя от лишних травм.