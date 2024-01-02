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Татарстанцам рассказали о правилах безопасности на катке
Жителям РТ, которые любят и хотят покататься на коньках, дали несколько рекомендаций относительно безопасности на катке.
Так, пишет портал «Объясняем.РФ», кататься на коньках лучше в теплой, но не тяжелой одежде. Идеально – в горнолыжном костюме, который и согреет, и не будет мешать при движении. Если у вас длинные волосы, то лучше собрать их в хвост, чтобы они не мешали при катании.
Кроме того, важно правильно зашнуровать коньки: не нужно сильно затягивать шнурки в области первых двух-трех отверстий, а вот в середине и в верхней части завяжите веревки как следует, чтобы нога плотно прилегала к ботинку.
Если вы встали на коньки в первый раз, то, выходя на лед, держитесь за бортик и соблюдайте направление движения (как правило, все едут против часовой стрелки).
При падении постарайтесь направить тело вперед: приземляйтесь на согнутые руки, чтобы не травмировать спину и голову.
И последнее: откажитесь от катания, если поверхность льда неровная. Так, вы защитите себя от лишних травм.
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