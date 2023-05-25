Центры компетенций и субсидии до 12 млн: в РТ обсудили господдержку цифровых инициатив

В преддверии международного форума Kazan Digital Week в Татарстане провели прямой эфир, посвященный мерам государственной поддержки цифровых инициатив. Были рассмотрены как федеральные программы, так и те, которые работают в республике. Первой выступила заместитель начальника отдела внедрения цифровых технологий и международного сотрудничества департамента цифровых технологий Минпромторга России Дарья Рытова.

«Мы делаем все возможное, чтобы были созданы качественные продукты, удовлетворяющие потребности предприятий. Наш основной инструмент – поддержка разработки промышленного инженерного программного обеспечения в рамках субсидии по постановлению Правительства РФ №529. Она действует с 2019 года, и за это время было поддержано 96 проектов, почти половина из которых уже внедрены на предприятия», – рассказала представитель торгового ведомства.

Она подчеркнула, что важно поддерживать не только разработчиков цифровых решений, но и предприятия, которые их внедряют. Поэтому с осени 2023 года созданы центры компетенций, которые ведут и развивают новые проекты.

«Мы понимаем, что эта работа потребует не одного года, поэтому активно формируем новый пул, проекты второй волны, чтобы заявить их на новый цикл. Мы уверены, что такое плотное взаимодействие предприятий и государства с привлечением отечественных разработчиков позволит создать все потребности в сфере IT», – заключила Рытова.

Следующей выступила эксперт по государственным мерам поддержки ГАУ «ИТ-парк» Елена Стешина, которая рассказала о существующих мерах поддержки, доступных для татарстанских предпринимателей.

«Один из самых активных проектов по поддержке цифровых инициатив – это конкурс по программе “Старт”. Его особенностью стало то, что здесь можно получить поддержку уже на стадии идеи до 4 млн рублей. По нему можно подать заявку до 29 мая», – сообщила она.

На следующем этапе конкурса «Старт-2» можно получить поддержку уже до 7 млн рублей, однако для участия в нем необходимо софинансирование проекта не менее 15%. А на третьем этапе под названием «Бизнес-старт», компания- заявитель может рассчитывать на субсидию в 12 млн рублей при софинансировании в 30%, добавила Стешина.

Спикер рассказала и о мерах поддержки от российского Фонда развития информационных технологий, который предлагает грант от 20 до 500 млн рублей на разработку отечественного IT-решения.

«Скоро этот конкурс запустится. Он позволит крупным компаниям получить грант в размере до 500 млн рублей. Компании, которые имеют выручку от 20-30 млн, смогут податься», – заключила она.