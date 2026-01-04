Татарстанцам рассказали, на что могут рассчитывать пассажиры при задержке авиарейсов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

При задержке или отмене авиарейсов пассажиры вправе рассчитывать на возврат стоимости билета, возмещение убытков и морального вреда, а также на предоставление дополнительных услуг со стороны перевозчика. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Республике Татарстан.

В ведомстве напомнили, что если рейс отменен или изменено расписание, отказ пассажира от полета считается вынужденным, а стоимость билета возвращается полностью, включая невозвратные билеты.

Пассажир также может требовать возмещения убытков, понесенных из-за задержки рейса, например, за сорванные экскурсии, пропущенные стыковочные рейсы или поезда. Претензия оформляется в аэропорту отправления или пункта назначения и сопровождается документами, подтверждающими понесенные расходы. Для внутренних рейсов ее можно подать в течение шести месяцев со дня задержки.

Кроме того, пассажиры имеют право взыскать штраф с авиаперевозчика за просрочку доставки в пункт назначения – 100 рублей за каждый час опоздания, но не более 50% стоимости билета, если задержка произошла по вине компании. Исключения составляют случаи непреодолимой силы, устранение неисправности самолета, угроза жизни или здоровью пассажиров, а также иные обстоятельства, не зависящие от перевозчика. Для международных рейсов действуют нормы международных договоров РФ.

Авиаперевозчик, в свою очередь, вправе отменить или задержать рейс, а также изменить маршрут по причинам безопасности полетов, авиационной безопасности или по требованию государственных органов. При этом пассажиры должны быть уведомлены любым доступным способом.

При задержке рейса пассажир имеет право на бесплатное предоставление ему перевозчиком дополнительных услуг, а именно:

хранение багажа;

комната матери и ребенка для пассажиров с детьми до 7 лет;

прохладительные напитки и возможность совершить два звонка или отправить два электронных сообщения после двух часов ожидания.

После 4 часов ожидания предоставляется горячее питание, которое повторяется каждые 6 часов днем и каждые 8 часов ночью. При задержке более 8 часов днем или 6 часов ночью авиаперевозчик обязан предоставить размещение в гостинице с трансфером «аэропорт – отель – аэропорт».