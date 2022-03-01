Татарстанцам рассказали, куда нужно сообщать о бездомных животных

Куда можно обратиться для отлова бездомных животных и какие изменения произошли в этой области, на брифинге в Казани рассказала уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

По ее словам, казанцы часто направляют такие обращения через систему «Народный контроль», «Инцидент-менеджмент» и соцсети.

«Изменилось законодательство в этой части. В январе был объявлен конкурс на работу по отлову бездомных животных и их вакцинированию. Кроме того, создается целый комплекс мест для содержания этих животных. Сегодня в основном частные организации занимаются временным содержанием животных и, безусловно, требуют внимания со стороны государства», — сказала она.

Сабурская отметила, что на уровне республики были приняты решения, однако новые места для содержания бездомных животных пока еще не определены и не открыты.

«Поэтому очень важно своевременно сообщать, где находятся эти животные, чтобы быстро отреагировали представители органов муниципальной власти, потому что это их полномочия. Сообщения в системах „Инцидент-менеджмент“ и „Народный контроль“ сразу же принимаются модератором и исполнителем, чтобы отловить животных и провести соответствующую работу», — сказала Сабурская.

Омбудсмен РТ добавила, что в связи с трагическими ситуациями, которые произошли с взрослыми и детьми в отдельных районах, данный вопрос был рассмотрен в Госсовете РТ. В частности, обсуждались предложения о внесении изменений в федеральное законодательство для дальнейшей работы, чтобы предотвратить увеличение числа безнадзорных животных. Один из комитетов Госсовета РТ провел на эту тему круглый стол.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал оперативно реагировать на сообщения о нападениях бездомных собак.