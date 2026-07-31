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Общество 31 июля 2026 12:07

Татарстанцам рассказали, какие штаммы гриппа ожидаются в этом сезоне

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Какие штаммы гриппа ожидаются в Татарстане рассказал сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ, доцент кафедры эпидемиологии и дезинфектологии КГМА Дмитрий Лопушов.

«Традиционно будет два штамма гриппа A и один штамм гриппа B, если мы говорим о трехвалентных вакцинах. Если мы говорим о четырехвалентных вакцинах, то это два штамма гриппа A и два штамма гриппа B. Подбор и разработка этих штаммов проводится на основе эпидемиологического анализа случаев заболеваемости гриппом, которые были зафиксированы в южном полушарии. То есть, с большей долей вероятности, эти штаммы будут и в нашем северном полушарии. Поэтому ВОЗ дал свои рекомендации, уже есть определенные разработки, идет наработка вакцин с актуальными штаммами, которые циркулировали в южном полушарии», – привел данные эпидемиолог.

#медицина #эпидемиология #грипп
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