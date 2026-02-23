Татарстанцам рассказали, какие подарки нельзя вернуть в магазин

При выборе подарка важно помнить, что ряд товаров относится к категории невозвратных. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

В ведомстве отметили, что некоторые товары надлежащего качества не подлежат возврату или обмену. В частности, вернуть в магазин нельзя текстильные изделия личного пользования – носки, нижнее белье и другие аналогичные товары. Специалисты рекомендуют заранее уточнить размер, качество ткани и иные характеристики, чтобы избежать разочарований.

К невозвратной категории также относятся парфюмерия и косметика. Покупателям советуют проверять подлинность продукции по маркировке, обращать внимание на срок годности и при необходимости сверять данные в системе «Честный знак». При приобретении ювелирных изделий важно убедиться в наличии пробы и сохранить все документы и фирменные бирки.

Отдельно специалисты напомнили о технически сложных товарах. Вернуть телефон, смарт-часы или игровую приставку при обнаружении недостатков можно в течение 15 дней со дня покупки. Поэтому перед приобретением рекомендуется внимательно проверить работоспособность устройства и его комплектацию.

Полный перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену, утвержден постановлением Правительства России.

В управлении также подчеркнули важное исключение: при дистанционной покупке не подлежат возврату только товары надлежащего качества с индивидуально-определенными свойствами, предназначенные для конкретного потребителя.

Если же в товаре выявлен дефект, не оговоренный продавцом заранее, потребитель вправе потребовать замену на аналогичный товар или на продукцию другой марки с перерасчетом стоимости, добиться соразмерного уменьшения цены, безвозмездного устранения недостатков либо возмещения расходов на их исправление. Кроме того, покупатель может отказаться от договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной суммы.