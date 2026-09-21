Татарстанцам рассказали, как зарегистрировать автомобиль через Госуслуги

В Госавтоинспекции Татарстана рассказали, как зарегистрировать автомобиль через портал «Госуслуги». Такой способ быстрее, чем визит в ГАИ без предварительной подачи документов – вам не придется стоять в очереди и заполнять документы вручную.

Для регистрации автомобиля через «Госуслуги» в ведомстве была разработана пошаговая инструкция.

Видео: Госавтоинспекция Татарстана

1. Зайдите на портал Госуслуг РФ.

2. Найдите раздел «Услуги».

3. Выберите категорию «Транспорт и Права».

4. Перейдите в раздел «Регистрация транспортного средства».

5. Выберите «Регистрация транспортных средств» и нажмите кнопку «Начать».

6. Выберите необходимую Вам вкладку.

Для регистрации автомобиля (или другого транспортного средства), вне зависимости от того, новый он или с пробегом, а также для внесения изменений в регистрационные документы или для получения новых документов взамен утраченных выберите соответствующий пункт, а затем нажмите «Продолжить».

7. Укажите данные транспортного средства (ТС):

• Серия и номер свидетельства о регистрации ТС (СТС)

• Государственный регистрационный номер (госномер)

• Выберите «Зарегистрировать ТС с пробегом (Новый собственник)».

8. Затем выберете вкладку, касающуюся документов.

Например, нужно ли вам получить новый ПТС или внести изменения в существующий при наличии бумажного документа.

9. Нажмите «ПЕРЕЙТИ к заявлению».

10. Проверьте данные нового владельца: На экране отобразятся Ваши данные. Если все верно, нажмите «Верно», иначе – «Редактировать».

11. Дополните личные данные:

• Укажите страну рождения.

• Сверьте номер мобильного телефона, адрес электронной почты, адрес прописки.

12. Проверьте сведения о транспортном средстве. Убедитесь, что все данные об автомобиле указаны корректно.

13. Заполните данные о правоустанавливающем документе:

• Серия и номер документа, подтверждающего право собственности (например, договора купли-продажи).

• Дата продажи.

• Стоимость транспортного средства, которая указана в договоре.

14. Укажите данные диагностической карты: если автомобиль выпущен до 2022 года, необходимо указать сведения о диагностической карте (номере и сроке действия).

15. Выберите регион получения услуги: «Республика Татарстан».

16. Выберите подразделение ГИБДД, где Вы планируете пройти регистрацию.

17. Выберите удобную дату и время посещения выбранного подразделения ГИБДД.

После заполнения заявление будет направлено на проверку. После этого нужно будет оплатить госпошлину и явиться в назначенное время в ГАИ.