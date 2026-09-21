Татарстанцам рассказали, как зарегистрировать автомобиль через Госуслуги
В Госавтоинспекции Татарстана рассказали, как зарегистрировать автомобиль через портал «Госуслуги». Такой способ быстрее, чем визит в ГАИ без предварительной подачи документов – вам не придется стоять в очереди и заполнять документы вручную.
Для регистрации автомобиля через «Госуслуги» в ведомстве была разработана пошаговая инструкция.
Видео: Госавтоинспекция Татарстана
1. Зайдите на портал Госуслуг РФ.
2. Найдите раздел «Услуги».
3. Выберите категорию «Транспорт и Права».
4. Перейдите в раздел «Регистрация транспортного средства».
5. Выберите «Регистрация транспортных средств» и нажмите кнопку «Начать».
6. Выберите необходимую Вам вкладку.
Для регистрации автомобиля (или другого транспортного средства), вне зависимости от того, новый он или с пробегом, а также для внесения изменений в регистрационные документы или для получения новых документов взамен утраченных выберите соответствующий пункт, а затем нажмите «Продолжить».
7. Укажите данные транспортного средства (ТС):
• Серия и номер свидетельства о регистрации ТС (СТС)
• Государственный регистрационный номер (госномер)
• Выберите «Зарегистрировать ТС с пробегом (Новый собственник)».
8. Затем выберете вкладку, касающуюся документов.
Например, нужно ли вам получить новый ПТС или внести изменения в существующий при наличии бумажного документа.
9. Нажмите «ПЕРЕЙТИ к заявлению».
10. Проверьте данные нового владельца: На экране отобразятся Ваши данные. Если все верно, нажмите «Верно», иначе – «Редактировать».
11. Дополните личные данные:
• Укажите страну рождения.
• Сверьте номер мобильного телефона, адрес электронной почты, адрес прописки.
12. Проверьте сведения о транспортном средстве. Убедитесь, что все данные об автомобиле указаны корректно.
13. Заполните данные о правоустанавливающем документе:
• Серия и номер документа, подтверждающего право собственности (например, договора купли-продажи).
• Дата продажи.
• Стоимость транспортного средства, которая указана в договоре.
14. Укажите данные диагностической карты: если автомобиль выпущен до 2022 года, необходимо указать сведения о диагностической карте (номере и сроке действия).
15. Выберите регион получения услуги: «Республика Татарстан».
16. Выберите подразделение ГИБДД, где Вы планируете пройти регистрацию.
17. Выберите удобную дату и время посещения выбранного подразделения ГИБДД.
После заполнения заявление будет направлено на проверку. После этого нужно будет оплатить госпошлину и явиться в назначенное время в ГАИ.