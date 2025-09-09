Татарстанцам рассказали, как выиграть автомобиль Sollers в единый день голосования

Среди участников фотоконкурса #ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга, который пройдет 14 сентября в Татарстане, разыграют два автомобиля SollersST8 и 11 смартфонов iPhone 16. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» ведущий фотоконкурса Артур Кортес.

«14 сентября с 7.00 до 20.00 вам нужно сделать семейное фото на фоне избирательного участка снаружи со специальным браслетом «Всей семьей на выборы». Браслеты выдаются проголосовавшим на избирательных участках. Выложите фото на своей странице «ВКонтакте» с хэштегами – #ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга», – пояснил он.

Есть дополнительные условия:

– на фото должны быть минимум два человека – члены одной семьи;

– на фото должен быть виден вход в избирательный участок (надпись, баннер, плакат);

– на фото должен быть виден минимум один специальный браслет, выдаваемый проголосовавшим на избирательных участках;

– пост с фото должен быть опубликован 14 сентября с 7.00 до 20.00;

– страница участника «ВКонтакте» должна быть открытой и принадлежать жителю Татарстана, прописанному на территории республики.

«У нас работает группа модераторов. Это целая команда, которая изучает каждый аккаунт, каждый пост, чтобы не было фейков», – предупредил Артур Кортес.

Выборы Раиса Республики Татарстан состоятся 14 сентября, все избирательные участки будут работать с 7 часов утра до 8 часов вечера. Тогда же в РТ пройдут выборы более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета республики по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).