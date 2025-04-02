Татарстанцам рассказали, как выбрать имя новорожденному при помощи цифрового сервиса

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

О цифровых суперсервисах, упрощающих родителям процедуру оформления документов для новорожденных и помогающих выбрать имя ребенку, рассказали татарстанцам в Управлении ЗАГС Кабмина РТ в преддверии Дня беременных, который отмечается 7 апреля.

«Два сервиса облегчают родителям из Татарстана оформление документов и выбор имени для новорожденного. Так, суперсервис «Рождение ребенка» на портале госуслуг России открывает возможность для родителей оформить все необходимые документы на малыша в онлайн-режиме, не выходя из дома», – сообщили «Татар-информу» в Управлении ЗАГС Кабмина РТ.

Интерактивный сервис по выбору имени на портале единого государственного реестра ЗАГС – второй полезный инструмент для родителей. Он позволяет подобрать имя для малыша. Сервис предлагает информацию о самых популярных именах детей, рождение которых было зарегистрировано в России с 1 октября 2018 года.

«Также для удобства родителей на официальном сайте Управления ЗАГС Кабмина РТ в разделе «Услуги ЗАГС» размещен татарско-русский словарь личных имен, отчеств и фамилий. Уникальный справочник разработали специалисты Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова совместно с Академией наук РТ. Словарь поможет родителям, которые хотят выбрать имя для ребенка, соответствующее национальным традициям, с учетом правильного написания и транскрипции», – добавили в пресс-службе.