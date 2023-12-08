Татарстанцам рассказали, как выбрать елочные игрушки

Стеклянные игрушки для елки – самый классический вариант украшений на «новогоднее дерево», заявила доцент кафедры органической и медицинской химии Химического института КФУ Людмила Якимова. Причина популярности заключается в том, что стекло является экологичным и безопасным материалом по своему составу. Единственный минус таких игрушек - хрупкость и риск порезаться, наступив на осколки.

Также экологичным станет и выбор в пользу украшений из пластика. Как сказала спикер, пластик позволяет создавать абсолютно разные формы и цвета. Другие плюсы пластмассовых игрушек - легкий вес и недорогая стоимость.

Якимова уточнила, что большинство елочных игрушек делают из полимерных материалов – полипропилена, полистирола и поливинилхлорида. Все эти вещества получены искусственным путем, широко используются в промышленности, и считаются современными и самыми востребованными пластмассами с потребительскими свойствами и универсальностью использования.

Что касается критериев выбора, то, покупая елочную игрушку, смотрите на место их покупки. Обходите стороной сомнительные рынки, а также магазины без лицензий и сертификатов, говорит эксперт.

Еще не следует покупать елочные украшения, от которых исходит неприятный и сильно выраженный запах. Не берите игрушку, если видите, что сделана она некачественно, а также не доверяйте информации из интернета, где часто пишут, что такие вещи делают из формальдегида и прочих едких веществ, советует Якимова.