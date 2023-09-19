Татарстанцам рассказали, как вести себя при встрече с лисой в городе

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С приходом осени в населенные пункты начали приходить лисы. О том, как вести себя при встрече с диким животным, рассказали в Комитете Татарстана по биоресурсам.

«В города и поселки хищник заходит по причине наличия легкодоступных кормов, которые находит на свалках, в местах складирования бытовых отходов или легко добываемых животных (птиц, грызунов)», — пояснили в ведомстве.

Несмотря на то, что в последние годы в республике выявляются единичные случаи заболевания лисиц бешенством, данный вид продолжает быть потенциальным источником болезни. Понять, что животное заражено можно по ряду признаков: неадекватное поведение и шаткая походка, отсутствие страха перед человеком, у лисы мутный взгляд, язык вываливается и наблюдается обильное слюнотечение.

Специалисты призывают при встрече с диким хищником не привлекать его внимание и не двигаться в его сторону. Нужно дождаться, когда лиса сама убежит, и медленно уйти.

«При встрече с лисицей необходимо <...> немедленно сообщить о нахождении данного животного в ветеринарную службу», — сказано в сообщении.

В Комитете по биоресурсам отметили, что здоровая лиса никогда не нападает на человека и старается избегать его. Если дикое животное укусило, необходимо обработать рану антисептиком и обратиться к врачу.